Serik sahasında galip 1-0

MAÇI Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kulüp Başkanı Ali Aksu, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Genel Başkanı İsmail Dilber de tribünden takip etti. Karşılaşmanın ilk yarısında da takımların atakları sonuç vermedi ve her iki takımda soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. İkinci yarının hemen başında Çorumspor'dan Fahri'nin şutunu kaleci Cemal kornere çeldi. 82. dakikada ise sahneye Atakan çıktı. Serik Belediyespor'un atağında topla buluşan Atakan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Atakan'ın bu golü skoru da tayin etti.