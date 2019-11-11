Serik liderliği sevdi 3-1

MAÇA hızlı başlayan ve üst üste ataklar yapan Serik Belediyespor, aradığı golü 39. dakikada Güven ile buldu. Korner atışında topu önünde bulan Güven, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip bu gole 54. dakikada cevap verebildi. Bu dakikada Umut'un kullandığı korner atışını Emre Okur gole çevirdi ve skoru eşitledi. 75. dakikada Serik Belediyespor yeniden öne geçti. Cenk, rakip savunma tarafından ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Alican, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Maçta son sözü ise Sinan söyledi. 90+2'de Cenk'in orta-şut karışımı vuruşunda topla buluşan Sinan, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti. Serik Belediyespor, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.