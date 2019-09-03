Serik galibiyetle başladı 3-1

MAÇA iyi başlayan Serik Belediyespor, 22. dakikada Alican Tez'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. 43'de ise fark 2'ye çıktı. Ahmet Teker'in sağdan yaptığı ortada topla buluşan Güven Güneri düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci yarının 54. dakikasında Güven Güneri kendisinin 2, takımının ise 3. golüne imza atarak farkı 3'e çıkardı. Maçta son sözü ise 24 Erzincanspor'dan Ali söyledi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndererek skoru 3-1'e getiren Ali, maçın da skorunu tayin etti.