Serik fırsat tepti 2-2
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadelede eden Akdeniz temsilcisi Serik Belediyespor, evinde karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 2-2 berabere kaldı
KARŞILAŞMADA ilk gol ev sahibi ekipten geldi. 15. dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Ahmet Teker'in vuruşunda top ağlara gitti ve Serik Belediyespor 1-0 öne geçti. 25. dakikada Artvin Hopaspor'dan Salim, takımının 1-1 eşitliği yakalamasını sağlayan golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 70. dakikada Hopaspor ceza sahası içerisinde Ahmet Teker'e yapılan faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 71. dakikada penaltı atışını kullanan Kaan topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibi ekibi yeniden öne geçiren golü kaydetti: 2-1. Maçta son sözü ise konuk ekip Artvin Hopaspor söyledi. 85'de korner atışından gelen topu Arif kafayla filelere gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 2-2. Serik Belediyespor bu beraberlikle puanını 14'e, Artvin Hopaspor ise 15'e yükseltti.
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