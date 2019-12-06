Serik Erzin'i bekliyor
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, kendi sahasındaki Erzinspor maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR 06.12.2019, 18:56
TEKNİK direktör Mehmet Şansal nezaretinde hazırlıklarını hafta boyunca sürdüren Serik Belediyespor, sahasında Erzinspor'u konuk edecek. Geçen hafta Çankayaspor'a mağlup oldukları ve liderlik koltuğunu kaybettiklerini belirten Şansal, "Bu maçı geride bıraktık. Şimdi Erzin maçına hazırlanıyoruz. Alacağımız galibiyetle tekrar liderliği elde etmek istiyoruz" dedi. Şansal, cezalı ve sakat futbolcularının bulunmadığını da sözlerine ekledi.
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