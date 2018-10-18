SERİK İsmail Ogan Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının hemen başında 47'de Taner'in ortasına gelişine vuran Volkan, takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 58. dakikada Sinan ile farkı 2'ye çıkardı. Kocaelispor'un tek golü ise 86. dakikada Rıza'dan geldi. Serik Belediyespor, bu galibiyetle 15 puana yükselirken, Kocaelispor ise 15 puanda kaldı.
Serik doludizgin
Bu yıl TFF 3. Lig'de ilk kez mücadele eden Serik Belediyespor, geride kalan 8 haftada gösterdiği performansla dikkat çekti. 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Serik Belediyespor, son maçında önceki gün zirve ortaklarından Kocaelispor'u konuk etti
SERİK İsmail Ogan Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının hemen başında 47'de Taner'in ortasına gelişine vuran Volkan, takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 58. dakikada Sinan ile farkı 2'ye çıkardı. Kocaelispor'un tek golü ise 86. dakikada Rıza'dan geldi. Serik Belediyespor, bu galibiyetle 15 puana yükselirken, Kocaelispor ise 15 puanda kaldı.
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