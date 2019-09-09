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Serik doludizgin

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan maçta Serik Belediyespor, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek ikinci haftayı da galibiyetle kapattı

SPOR 09.09.2019, 20:20
Serik doludizgin
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SERİK Belediyespor, ligin ikinci hafta maçında önceki gün deplasmanda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor'u 50. dakikada Burçin ve 69. dakikada Sinan'ın attığı gollerde 2-1 mağlup etmeyi başardı. Aksaray'ın tek golü ise 39. dakikada Enes'ten geldi. Deplasmanda galip gelerek 3 puanı hanesine yazdıran Serik Belediyespor, ligde 6 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.

#TFF 3. Lig 1. Grup
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