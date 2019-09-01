Serik Belediyespor'da transfer

TFF 3. Lig 1. Grup'ta dün 24Erzincanspor ile karşılaşan Serik Belediyespor, Antalyaspor'dan Cenk Şen ve Furkan Küçükkara ile Alanyaspor'dan Hakan Erçelik'i renklerine bağladı. Serik Belediyespor alt yapıdan ise Arif Anıl İşlek, Tunahan Bildir ve İbrahim Alkan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Yine alt yapıdan kaleci Oğuzhan Yılmaz ile Ergün Nazlı teknik heyetin raporu doğrultusunda A takımla idmanlara çıkacak ve U19 takımında forma giyecek. Serik Belediyespor'un Kadriye'deki tesislerinde yeni transferlerle sözleşme imzalandı. Törene Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar ile Sportif Direktör Caner Yılmaz katıldı. Ramazan Kaçar, "Yeni transferler ve alt yapıdan oyuncularımız ile sözleşme imzaladık. Takıma katkıda bulunacaklarına inandığım yeni transferlerimiz ile alt yapıdan gelen oyuncularımıza başarılar diliyorum" dedi. Başkan Kaçar ayrıca Antalyaspor ile Alanyaspor'a oyuncu desteklerinden dolayı teşekkür etti.