Sergen Yalçın’ın büyük kehaneti!
Milli Takım forması ile Andorra'yı son dakikalarda attığı golle yıkan eski Alanyaspor'lu futbolcu Ozan Tufan tüm Türkiye'nin dilinde
ALANYASPOR'UN geçtiğimiz yılki teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteğiyle Fenerbahçe'den kiralanan ve kısa sürede Milli Takıma kadar yükselen başarılı futbolcu, sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Ozan Tufan’ın yeniden doğuş öyküsünün kahramanlarından, Alanya’daki hocası Sergen Yalçın, Fanatik'e verdiği demeçte bugünleri adeta aylar öncesinden gördüğünü anlattı ve ekledi: "Ozan’ı bizzat kendim istedim. ‘Bana gel, 3 ay sonra milli takımdasın’ dedim. Fenerbahçe’ye çok genç geldi Ozan. Ona yaşadığı sıkıntılarla ilgili kendi hayatımdan örnekler verdim, çok konuştuk. Çünkü böyle oyuncuları kaybetmek kolay. Kazanmak ise emek istiyor. Ben sadece vesile oldum, çünkü belli ki Ozan da böyle bir geri dönüşü çok istiyormuş. Eğer fizik gücünü korursa Ozan artık hep yükselir. Her şeyin kıymetini artık daha fazla biliyor ve hâlâ çok genç."
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|-5
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|4
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|4
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