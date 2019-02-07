Sergen Yalçın sitem etti! 'Artık futbolcu değil teknik direktörüm'

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, bugün yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şuana kadar iyi bir ivme yakaladıklarını ancak arzu ettikleri yerde olmadıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile çok müthiş bir yükseliş olmadı. Biraz ivme kazandık ama şuan arzu ettiğimiz yerde değiliz. Ligin en kritik dönemi şuan, artık bundan sonraki süreçte herhangi bir kaybın telafisi olmayacak, bu herkes için geçerli. Devre arası çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Takım olarak ikinci yarıya iyi başladık ama bu uzun bir süreç. 2-3 haftalık güzel başlangıçlar iyi ama bizim için en önemli olan bunun devamı. Başladığımız günden beri şuanki pozisyonu değerlendirirsek iyi bir yerdeyiz ama dediğim gibi şuan kesinleşmiş bir şey yok. Hala kritik bölgedeyiz" dedi.

'YENİLER ADAPTE OLUYOR'

Devre arasında yapılan transferleri de değerlendiren Sergen Yalçın, istekleri transferleri yaptıklarını ancak gelen oyuncuların çok hazır olmamalarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Yalçın, "Onları hazırlamak biraz süreç alacak. Josef Sural'ı aldık, 1 aydır antrenman yapmamış. O da geriden gelip yavaş yavaş takıma uyum sağlamaya çalışıyor. Ozan Tufan derseniz 13 aydır maç yapmamış, çok dışarıda kalmış bir oyuncu. Onu tekrar futbolcu olduğuna ikna etmeye ve bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Dışarıda çok uzun bir süreç geçirdi, içeriye girmesi biraz zaman alacak. Biz de ona zaman vermeye çalışıyoruz ve onu en uygun zamanda kullanmak istiyoruz. Steven Coulker ise 6 ay aradan beri futbol oynamayan bir oyuncu. O da zaman zaman sıkıntılar yaşamış. Alanyaspor'a uyum sağlamaya başladı. En son Joel Obi'yi aldık. O da İtalya'daki son maçında sakatlandı ve 1 aylık bir sakatlık süreci yaşadı. Onun da dönmesi 2 haftayı alacak. Aldığımız oyuncular iyi oyuncular ama biraz diğer oyunculardan geride olan oyuncular. Bu süredece fizik, güç ve oyun olarak aradaki farkı kapatmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

'ZOR DEPLASMAN OLACAK'

Göztepe ile deplasmanda yapılacak olan maç öncesi sakat ve cezalı oyuncuların durumunu değerlendiren Sergen Yalçın, "Sakat oyuncularımızdan Sackey var, devre arası çalışmalarında onu kullanamadık. O da 2 haftaya kadar dönecek. Lucas ise Göztepe maçında cezalı olacak. Bu iki oyuncumuzdan yoksunuz bu hafta ama takım olarak çok iyi çalışıyoruz, iyi konsantre oluyoruz, oyuncuların hepsi lige motive olmaya başladılar. Oyunsal anlamda bir çok şeyi geliştirdik. Takım anlamında her geçen gün daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Tabi zor iki deplasmana çıkacağız. Özellikle bu hafta oynayacağımız Göztepe maçı bizim için çok zor olacak diye düşüyorum. Çünkü gerçekten Göztepe güçlü bir takım. İçeride oyunsal anlamda iyi bir karakter ortaya koyuyorlar. Arkalarında çok ciddi bir taraftar desteği var. Bizim için çok zor bir müsabaka olacak. Ligde oynanacak olan her müsabaka zor. Göztepe ve Trabzon deplasmanları zor, ondan sonra oynayacağımız maçlar kolay değil, maçların zorluğu hemen hemen aynı derecede" dedi.

'HİÇBİR MAÇIN GARANTİSİ YOK'

Zor süreç içerisinde oyuncuları fizik ve güç olarak oyunda hazır tutmaya çalıştıklarını ve onları motive ettiklerini aktaran Sergen Yalçın, "Oyuncularımızdan her maçta çok koşmalarını istiyoruz. Skor almalarını istiyoruz ki son maçlar bizim için pozitif geçti. İyi bir oyuncu grubunu bir araya getirdik. Takımdaki arkadaşlık çok iyi. Ümit ediyoruz, bundan sonraki süreç hem bizim için, hem Alanyaspor için, hem de oyuncularımız için çok daha olumlu geçer ama tabi hiç bir maçın garantisi yok. Bizim için zor maçlar, herkes için zor maçlar. Bu maçları oynayacağız sonuçta. Maçlarda 3 tane ihtimal var ve bunlardan bir tanesi olacak. Biz özellikle skorun yanında oyunsal anlamda da çok iyi bir takım görüntüsü çizmek istiyoruz. Koşan, mücadele eden, agresif oynayan, hiç bir şekilde rakibe teslim olmayan bir oyuncu grubunu sahada görmek istiyoruz ki şuana kadar bu motivasyonu çok iyi sağladık" dedi.

'BU İKİ MAÇ ÖNEMLİ'

Göztepe ve Trabzonspor maçlarının kendileri için belirleyici bir unsur olacağını ifade eden Sergen Yalçın, "Bir gerçek var ki, önümüzde çok zorlu Göztepe ve Trabzonspor deplasmanları var. Bu iki maç bizim puan cetvelinde yapacağımız planlamalarda çok önemli bir rol oynayacak. Bu maçlarda alacağımız skorlar bizim bundan sonrası için bakış açımızı nereye getirecek, biz bundan sonra lige nasıl bakacağız, planlamayı nasıl yapacağız, ligi nerede bitirebiliriz... Bu iki maç bize çok iyi done verecek" dedi.

'FARKLI BİR İŞ YAPIYORUZ'

Futbolculuk ve teknik direktörlük dönemlerinin iki farklı boyut olduğunu ve kıyaslanmasından rahatsız olduğunu sözlerine ekleyen tecrübelü çalıştırıcı, "Benimle ilgili şöyle bir durum var; hala futbolculuktan kalma olan şeyler çok konuşuluyor. Bu beni çok rahatsız ediyor onu söyleyeyim öncelikle. Ben futbolu bırakalı 10 senenin üzerinde oldu. Hala futbolculuk yaşantım ön planda tutuluyor ve bu da beni çok rahatsız ediyor. Ben futbolcu değilim, teknik direktörlük ve yöneticilik yapıyorum burada. Hala futbolculuk dönemimdeki şeylerin konuşulması çok sağlıklı değil. Burada farklı bir iş yapıyoruz" dedi.

'ÇOK TECRÜBE KAZANDIK'

Bugüne kadar sıkıntılı süreçler yaşayan takımların başına geldiği hatırlatılan Sergen Yalçın şöyle konuştu: "Bunun böyle olmasını biz istemedik. Bu şekilde çalışıyoruz, yapacak bir şey yok. Bazen sezon başında başlayamayabiliyoruz, sezon ortasında başlıyoruz. Sıkıntılı süreçlerde görev alıyoruz. Artık çok tecrübe kazandık bu süreçlerde görev almaktan. Çünkü yıllardır çalıştığımız kulüplerin hepsi aynı durumda olduğu için çok stresli ve sıkıntılı sezonlar yaşıyoruz. İnanın bu da bize çok ağır geliyor. Biz bu işi çok zevk alarak yapmıyoruz ama maalesef işimiz bu ve bu şartlarda çalışmak zorunda kalıyoruz.

'3 AY 3 SENE GİBİ GELDİ'

Başarı kriterini söyledim daha önceki röportajlarımda. Başarı kriteri nedir? Biz çalıştığımız sezonlarda çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çok zor süreçlerde çalıştık, daha önce de söyledim; hiç yardımcı antrenörlük yapmadım. Bu işe başladığımızdan beri hep aynı pozisyonda çalışıyorum. Bu da hiç kolay bir iş değil ve bu süreçler bana ve ekibime çok büyük tecrübe kazandırdı. Bugüne kadar 6 takımda çalıştık bu ekiple. Bu tecrübeyi bu takımlarda kazandık. Bu pozisyonda nasıl çalışıldığını, nasıl planlama yapmamız gerektiğini çok iyi öğrendik. Bundan sonraki teknik direktörlük hayatımda umuyorum ki bunlar bana yardımcı olacak. Uyumadığımız akşamlar oluyor. Geçtiğimiz yıl Konyaspor'da 3 ay geçirdik ama inanın bize 3 sene gibi geldi. Her hafta puan cetveline bakıp maça göre strateji belirliyoruz. Aldığımız sorumluluk büyük olduğu için önce Allah'a şükür ediyoruz, sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun da altından kalkmayı başardık bugüne kadar, umuyorum bundan sonra da başarırız."