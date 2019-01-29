Sergen Yalçın: 'Motive olduk'

SPOR Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maç, temsilcimizin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Gerçekten zor bir mücadele oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız fiziksel ve mental olarak sıkıntı yaşadılar bu süreçte. Kazanmak takımı motive ediyor. Bu galibiyetlerle puan cetveline kendimizi birazcık yukarıya atmış olmaktan dolayı memnunuz. Ankaragücü önemli bir camia, inşallah kısa sürede toparlarlar ve üst sıralara tırmanırlar. Yeni stadyum bence çok güzel, Avrupa’daki stadyumları andırıyor. Taraftar faktörü de çok önemli bu tür stadyumlar için. Ankaragücü taraftarı da görevini layıkıyla yerine getirdi. Ligde son 5 maçımız çok zorluydu. Belki kazanamadık ama kaybetmedik. Ceyhun’u kullanmak istediğimiz şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Ceyhun, bizim geçiş oyunumuzda önemli bir faktör, umarım performansını arttırır" dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 15:01