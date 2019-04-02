Sergen Yalçın: 'Kazanırsak rahatlarız'

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 6 Nisan Cumartesi günü sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, dün saat 16.00'da Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman istasyon çalışmaları ile devam etti. İdmanın ikinci bölümünde ise dayanıklılık çalışan turuncu yeşilliler, antrenmanı taktik çift kale maçla tamamladılar. Sakatlıklarından dolayı bir süredir takımdan ayrı çalışan Fernandes, Baiano, Villafanez ve Welinton da antrenmanda yer aldı. Joel Obi ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kalan 8 maçta kendilerini 24 puanlık bir havuzun beklediğini söyledi.

'BARAJ 40'I AŞABİLİR'

Lige verilen 3 haftalık sürenin en heyecanlı zaman dilimine denk geldiğini söyleyen Sergen Yalçın, kendileri için bu aranın iyi bir hazırlık aşaması olduğunu kaydetti. Yalçın, "3 haftalık bir ara tabiki uzun bir süre. En heyecanlı döneme denk geldi. İyi bir hazırlık aşaması oldu bizim için. Herkes için böyle olmuştur. Sakat oyuncuların tekrar dönmesi bir rehabilitasyon dönemi oldu. Son 8 haftalık final dönemi herkes için başlıyor. Ortada 24 puanlık bir havuz ortamı var. Herkes için alınabilinir bir puan. İyi hazırlandık, bu sürede, 2 tane de hazırlık maçı oynadık. 2 haftadır iyi antrenmanlar yapıyoruz. Sakat oyuncularımız da takıma yavaş yavaş dönmeye başladılar. Bu da bizim için mutluluk verici. Final dönemine başlayacağız. Bursaspor maçı bizim için zor bir maç. Koşan ve mücadele eden, agresif bir takıma karşı oynayacağız. Şu an puan cetvelindeki yerimiz, kalan 8 haftalık sürece göre iyi bir durumda puan olarak ama tek düşüncemiz bir an evvel barajın üzerine çıkmak. Yani barajı 39-40 puan olarak düşünürsek ki bu sene öyle bir görüntü var. Alınacak sonuçlara göre baraj 40'ın üzerine de çıkabilir. Takımımızı bir an evvel güvenli bölgeye alarak ligi de en iyi bitirebildiğimiz yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

'İYİ KONSANTRE OLACAĞIZ'

Son dönemde maçların çok farklı olduğunu söyleyen Yalçın, "Artık final bölümü. Sıkıntılı olan takımlar oluyor. Yani bana göre 5. sıra ile 16. sıra arasında çok yakın bir puan ritüeli var, herkes birbirine çok yakın puanlarda. Yerler çok çabuk şekilde değişebiliyor. Bu yüzden iyi hazırlanmak lazım, iyi konsantre olmak lazım, iyi mücadele etmek lazım. Biz de takımımızı bu mücadeleye hazırlamaya çalışıyoruz. Zor bir 8 hafta olacak bizim için, herkes için zor olacak bana göre. Bursaspor da güçlü bir takım. Koşan, mücadele eden, agresif oynayan ve genç oyunculardan kurulu olan bir takım. İçeride oynamanın verdiği avantajı kullanmaya çalışacağız. İyi oynayacağız, agresif oynayacağız, iyi konsantre olacağız, önde oynayamaya çalışacağız. Bizim için çok değerli bir maç bu. Çünkü bu maçı kazanırsak istediğimiz bölgenin içine girme ihtimalimiz çok yüksek olacak. İyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz ama ligde her maç kolay değil ama biz kendi sahamızda iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Hedefimiz kazanmak" şeklinde konuştu.

'ARTIK SON ŞANSI'

Aytemiz Alanyaspor'un devre arasında kiralık olarak takıma kazandırdığı Joel Obi'nin bir türlü takıma dönemediğini ve artık takıma katılması gerektiğini aktaran deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: "Joel Obi hazırlık dönemini bir türlü verimli geçiremedi. Yani 6-8 haftadır sürekli hazırlık dönemi. Ciddi bir sakatlığı var demek ki, bir türlü toparlayamıyor. Aslında biz oyuncunun kalitesine ve oyunculuğuna güvenerek aldık. İyi bir oyuncu, önemli bir oyuncu Obi ama bu sakatlık bir türlü onun düzelmesini sağlayamadı şu zamana kadar. Valla bilmiyorum, bu hafta katılamazsa bile önümüzdeki hafta o da takıma katılarak son şansını deneyecek. Artık düzelip takıma dönmesi gerekiyor oynaması için, bazı şeyleri ispat etmesi için. Herhalde bu süreç ona da iyi gelmiştir. Umuyorum önümüzdeki hafta takıma dönerek çalışmalara başlar."

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 17:12