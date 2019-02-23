Sergen Yalçın: “Kazandığımız için mutluyuz”

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı kazandıkları için mutlu oldukları aktardı. Sergen Yalçın, ”Bu zamanda 3 puan almak bizim için çok değerli ve gerçekten çok zor bir lig ortamı var. Herkes çok çaba ve mücadele sarf ediyor. Biz de aynı şekilde mücadele ve çaba ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımın çabası ve isteklerinden dolayı mutluyum kendilerine teşekkür ediyorum. Oyuna gelince ilk yarı çok dengeli geçti. Erken bir gol bulduk. Pozisyonlarımız var. 2 ya da 3 golü bulabilirdik ilk yarıda ama 10 kişi kalınca oyun ikinci yarıda tek taraflı oynandı. Maç tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Kolay değil bu seviyelerde oynamak, her takım için zor. Kasımpaşa bunun zorluklarını yaşadı. Ama bana göre iyi ve güçlü bir takım sıkıntı yaşayabilirler ama Mustafa hoca en kısa sürede çözecektir, çünkü çok tecrübeli bir isim. Bize gelince kazandığımız için mutluyuz ligde orta pozisyonları yakaladık. Çok zor bir ikinci yarı oluyor iyi çalışıyor ve iyi antrenmanlar yapıyoruz herkes bu zorlukların farkında ama son dönemde takım olma yolunda çok ciddi mesafe katettiğimizi düşünüyorum” dedi.

“Önümüzdeki hafta zor bir deplasman maçımız var”



Alanyaspor’un artık iyi bir takım olduğunu aktaran Yalçın, ”Artık Alanyaspor iyi bir takım olmaya başladı ve o görüntüyü de dışarıya vermeye başladı. Oyunu izlerken her şey beraber yapabilen pas yüzdesi yüksek, pozitif oyun oynamaya ve pozisyon üretmeye çalışan, gelen izleyiciye zevk vermeye çalışan bir takım görüntüsü vermeye çalışıyoruz ki son haftalarda başarılı oluyoruz. Bu yüzden de çok mutluyuz. Bu kadar mücadele veriyoruz ve mücadeleyi sahada görmek oyuncuların ekstra performansı bizi mutlu ediyor.Bugün için mutluyuz ama önümüzdeki haftalara bakacağız. Önümüzdeki hafta zor bir deplasman maçımız var” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 20:24