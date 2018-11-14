Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı

AYTEMİZ Alanyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın gözetimindeki ilk antrenmanını bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda çift kale maçla devam etti. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Milli takım kamplarındaki futbolcular Merih Demiral, Djalma Campos ve Junior Fernandes ile sakatlığı bulunan Barış Başdaş ve Mbilla Etame antrenmana katılmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'da görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

"BÜYÜK MAÇLAR ZORDUR"

Kendisiyle birlikte takımda yeni bir dönemin başladığını belirten Yalçın, "Futbolcularla birlikte umuyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz. Geçen hafta kaybedilen bir maç var. Çok girmek istemiyorum ama bizim dışında bir maçtı. Olabilir, bu tür müsabakalar kazanılabilir veya kaybedebilir. Büyük maçlar her zaman zordur ama bundan sonraki süreç bizimle beraber daha farklı geçecek. Özellikle hem oyun anlamda bazı değişiklikler yapmak gerekecek" dedi.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ" LAZIM"

Başarılı olmak ve iyi bir performans sergilemek istediklerini dile getiren Yalçın, "Bunun için çalışmamız lazım. Önümüzde oynayacağımız maça 10 günlük bir süreç var. Oyuncularla çalışma ve birlikte olma imkanı bulacağız. Umarım önümüzdeki haftayla beraber iyi bir başlangıç yaparız” diye konuştu.

"HEDEF KOYMAK İÇİN ERKEN"