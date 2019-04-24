Sergen Yalçın gözünü kararttı

Aytemiz Alanyaspor'un başında özellikle de ligin ikinci yarısında müthiş bir performans ortaya koyan teknik direktör Sergen Yalçın, Avrupa kupaları şansını sonuna kadar zorlayarak turuncu yeşilli takıma bir ilk daha yaşatmak istiyor

Sergen Yalçın gözünü kararttı
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ligin 13. haftasında oynanan Kayserispor maçında takımın başına geçen ve 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak takımı 5. sıraya kadar çıkaran Teknik Direktör Sergen Yalçın, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazandı. Yaptığı mütevazı açıklamalarla da maç maç giderek hedefe ulaşacaklarını her konuşmasında dile getiren başarılı çalıştırıcının, yakın çevresine ise "Avrupa şansımızı zorlamak istiyorum" dediği öğrenildi. Kalan maçlarda 5. sıradaki yerlerini korumak istediklerini dostlarına söylediği öğrenilen Sergen Yalçın'ın, "Alanyaspor'a tarihinde bir ilk daha yaşatmak istiyorum" dediği de gelen bilgiler arasında. 

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