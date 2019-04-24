Sergen Yalçın gözünü kararttı

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ligin 13. haftasında oynanan Kayserispor maçında takımın başına geçen ve 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak takımı 5. sıraya kadar çıkaran Teknik Direktör Sergen Yalçın, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazandı. Yaptığı mütevazı açıklamalarla da maç maç giderek hedefe ulaşacaklarını her konuşmasında dile getiren başarılı çalıştırıcının, yakın çevresine ise "Avrupa şansımızı zorlamak istiyorum" dediği öğrenildi. Kalan maçlarda 5. sıradaki yerlerini korumak istediklerini dostlarına söylediği öğrenilen Sergen Yalçın'ın, "Alanyaspor'a tarihinde bir ilk daha yaşatmak istiyorum" dediği de gelen bilgiler arasında.