Sergen Yalçın göreve hızlı başladı

SPOR Toto Süper Lig'de 12 puanla 16. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, ligin 13. haftasında Kayserispor ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Sergen Yalçın gözetiminde südüren turuncu yeşilli oyuncular, dün uzun süre sonra ilk kez günü çift antrenmanla tamamladı. Ligin 11. haftasında Oba'da oynanan ve 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından görevine son verilen Mesut Bakkal, uzun süredir takıma çift antrenman yaptırmıyordu. Yaptırdığı antrenman metodu ile de sık sık eleştirilere maruz kalan Bakkal'ın ardından göreve başlayan Sergen Yalçın ise mesaiye oldukça hızlı başladı. İlk antrenmanını önceki akşam yaptıran çiçeği burnunda teknik adam, dün de takıma çift idman yaptırdı. Milli takımlarda ve sakatlığı bulunan oyuncuların katılmadığı sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan turuncu yeşilliler, akşam yapılan idmanda ise taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.