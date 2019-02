Sergen Yalçın: 'Galatasaray attığı golün dışında...'

SPOR Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a deplasmanda olduklarını hissettirmek istediklerini belirten Yalçın, ''Takımın oyunundan memnunum. Oyuncularımın bireysel performanslarından da memnunum. Son haftalarda sahada güçlü bir görüntü veriyoruz. Oyundan kopan, üretemeyen ve topları kaybeden bir görüntü sergilemiyoruz, bu bana göre çok önemli. Oyunu ikiye bölmek lazım. İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Rakibe deplasmanda oynadığını hissettirmek istiyorduk bunu da yaptık. Baskı yaparken oynamayı da becerdik, bu çok kolay değil.'' diye konuştu.

'Bizim adımıza farklı olabilirdi'

İlk 45 dakikada rakibe çok hata yaptırdık ama final paslarını biraz daha yapabilseydik oyun bizim adımıza farklı olabilirdi. 2. yarı biraz daha dengeli geçti. Yediğimiz golden sonra biraz demoralize olduk ama sonra toparlandık, kontrol tekrar bize geçti.

'Bir puan bizim için kötü değil'

Galatasaray'ın gol dışında bir pozisyonu ya vardır ya yoktur, bizim birçok pozisyonumuz vardı. Sonuçta her iki takım da iyi mücadele etti. Bizim için kazanamıyorsak kaybetmeyelim düşüncesi bugün biraz doğru oldu, bir puan bizim için kötü değil.

'Bana göre yılın golü olabilir'

Djalma'nın golü beklenmedik bir dakikada çok enteresan bir gol oldu. Bana göre yılın golü olabilir çünkü mesafe uzaktı, vuruş açısı yoktu. Djalma çok yetenekli bir oyuncu, bunları yapabilir. Ben de onu en iyi olacağı yerde oynatmaya çalışıyorum.

'Kontrolü hiçbir zaman rakibe vermedik'

Bugün iyi savunma yapan ama her an skoru değiştirebilecek ayakları olan bir takımla oynadık, buna rağmen kontrolü hiçbir zaman rakibe vermedik. Bundan dolayı çok mutluyum.