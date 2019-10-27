Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna ilginç cevap

BTCTURK Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sergen Yalçın, Süper Lig’in 9. haftasında 4-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında oynadıkları tüm maçları kazanmak istediklerini belirterek, “Bugün de kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularıma ve bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizim için çok iyi ve mutlu bir gün oldu. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız müsabakaya yarından itibaren hazırlanacağız.” diye konuştu.

Bir basın mensubunun takımın hedefine ilişkin sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi:

“Sezon başında da söylemiştim, çok uzun bir maraton oynuyoruz. Henüz birinci çeyreği bile bitirmedik, hedef koymak için çok erken. Malatyaspor olarak ligi ilk 8’in içerisinde bitirmek istiyoruz. İlk 8’in içerisinde bitirirsek, kendimizi başarılı görürüz diye düşünüyorum. Şu anda gidişatımız iyi. Üç haftadır kazanıyoruz, çok mutluyuz. Oyuncularımız mutlu, takımımız psikolojik anlamda çok güçlü.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında oynadığımız oyun da takımımızın ne kadar kendine güven duyduğunu çok net gösteriyor. Ofansif hattımız çok güçlü. Guilherme ve Fofana ile başlıyoruz, Bifouma ve Gökhan Töre ile devam ediyoruz. Bu hattımız gerçekten çok güçlü. Yani belki de Türkiye’de kimsede olmayan ofansif hat bizim takımda var. Bu yüzden çok memnunuz. Yavaş yavaş sakat oyuncularımız dönüyor. Oyuncularımız yavaş yavaş kendini daha yukarı çıkarıyor. Hepsinin performansından memnunuz.”

Yalçın, Kasımpaşa ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Biz, burada ne oynuyorsak gittiğimiz yerde de aynı oyunu oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız, başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz oynadığımız müsabakayı doğru oyunu oynayarak kazanmak.” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, bir basın mensubunun isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili sorusuna ise “Öncelikle maç oynadık. Bu maçtan sonra bu tarz konular, sıkıntılı ve polemik yaratacak konular. O yüzden sadece Malatyaspor ile ilgili konuşursak çok memnun oluruz.” cevabını verdi.

Bir başka basın mensubunun, “Sezonu Yeni Malatyaspor’da kapatacak mısınız?” sorusu üzerine ise Yalçın, “Bakalım kısmet, inşallah kapatırız, daha yeni geldik buraya.” ifadesini kullandı.