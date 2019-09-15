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Sergen Yalçın: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı

Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 4-0 mağlup eden BTC Turk Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyunsal anlamda güçlü bir oyun sergiledik” dedi.

SPOR 15.09.2019, 21:54
Sergen Yalçın: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
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GALİBİYETİN ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

“Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyunsal anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Bireysel hata ve şanssızlıklar maalesef sahadan mağlup ayrılmamamızı sağladı ve savunma hattında ciddi sorunlar yaşadık son Alanyaspor maçının ilk yarısında özellikle, bunu çevirebileceğimizi düşündük. Özellikle milli takım arasında bireysel toplantılar yaptık oyuncularla oyun anlayışıyla ilgili, oyunla ilgili antrenmanlarda da bunu iyice çalıştık. İyi bir galibiyet oldu. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı son iki haftadan sonra, oyuncularıma teşekkür ediyorum gösterdikleri mücadeleden ötürü, bizim için hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyunsal anlamda da güçlü olmamız ve doğru oyun oynamamız bizi çok mutlu etti. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu haftayı galibiyetle kapattık. Önümüzdeki haftalara bakacağız.”

#yeni #Malatyaspor #sergen #yalçın
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