Sergen Yalçın: 'Avrupa neden olmasın'

AYTEMİZ Alanyaspor'un 1-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı oyuncularını kutlayan Yalçın, "Çok olumlu bir 90 dakika oldu. Oyuncular bütün istediklerini sahaya yansıttı. Oyunsal anlamda çalıştığımız herşeyi oyuncularım çok doğru bir şekilde sahaya yansıttılar. Özellikle ikinci bölgedeki baskıyla kazandığımız toplarla yapacağımız ataklar... Fenerbahçe'ye baskı yapıp uzun oynatmak istedik. Arkada uzun oynanan topları çok kolay alabileceğimizi biliyorduk. Bunlar oyun kurma anlamında çok önemli. Bu akşam birçok alanda çok başarılı istatistiklerimiz var. İyi bir galibiyet oldu. Puan cetvelinde de tamamen güvenli bölgenin içine girdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Daha önümüzde zor bir 5 hafta var. Tabi ki bu galibiyetin mutluluğunu 1-2 gün yaşacağız. Ondan sonra çok çabuk önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak istiyoruz. Puan cetvelinde herhalde 5. sıraya çıktık. Bunu ne kadar koruyabileceğimiz kalan 5 hafta daha net gösterecek. İlk 10 içinde bitirirsek kendimizi başarılı görüyoruz. Umarım sezonu iyi bir yerde bitiririz" dedi.

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Bir gazetecinin Avrupa kupaları hedefiyle ilgili sorusu üzerine Yalçın, "Kalan beş haftadaki maçlar çok zor. Ligi 5. bitirenin Avrupa kupalarına gideceği henüz net mi bilmiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gereken mücadeleyi göstereceğiz. Beşinci mi oluruz onuncu mu oluruz onu bilemeyiz. Kalan beş haftada iyi bir performans sergilersek neden olmasın? Hep beraber göreceğiz. İddialı konuşmayı sevmiyorum. Çünkü alabileceğimizin maksimumunu almaya çalışıyoruz. Kolay değil. Şu anda iyi bir grafik üzerinde gidiyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren çok fazla düşüşü yaşamadık. Çok fazla çıkış da yaşamadık. Çok arzu edilen bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah sonunu hayırlı bir şekilde görürüz" diye konuştu