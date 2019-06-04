Sergen Yalçın'a veda, Erol Bulut imzaya kaldı

SEZONUN bitmesiyle yeni sözleşme için görüşen taraflar anlaşma sağlayamadı ve Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor serüveni son buldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılırken Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, gündemdeki diğer teknik direktör adayı Erol Bulut ile temasa geçerek Alanya'ya davet ettiği ortaya çıkmıştı. Bir taraftarın birlikte fotoğraf paylaşması ile sosyal medyada gündem olan Erol Bulut, taraftarların kafalarında ise soru işareti bırakmıştı. Aytemiz Alanyaspor yönetimi ile görüşme halinde olduğu iddia edilen başarılı teknik direktörün turuncu yeşilli yönetimle masaya oturacağı konuşulmaya başlandı. Bugün şehre gelen ve Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu'nun sahibi olduğu Krizantem Otel'e yerleşen Erol Bulut'un Alanya'ya tatil için gelmediği ifade edilirken, tecrübeli teknik adamın 1-2 gün içerisinde Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği de gelen bilgiler arasında.





SERGEN YALÇIN'IN KASIMPAŞA VE YENİ MALATYASPOR İLE İSMİ ANILIYOR

Sergen Yalçın, sezonun 11. haftasında 12 puanla aldığı Alanyaspor'u sezon sonunda 44 puanla 9 sıraya taşımıştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın ile uzun süreli çalışmak istediklerini söylese de taraflar yeni sözleşme için anlaşamayınca yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa veya Yeni Malatyaspor ile anlaşabileceği belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 19:02