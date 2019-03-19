Sergen Yalçın'a kötü haber! PFDK...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor maçında yaptığı hareket sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Sergen Yalçın'a kötü haber! PFDK...
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu’ndan, Yalçın’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkiyle ilgili şu açıklama yapıldı: “Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 16 Mart tarihinde oynanan Antalyaspor maçındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkine.
Ayrıca Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17 Mart tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir.”

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