Sergen Yalçın, 3 eksikle Antalya deplasmanına gidiyor!

LİGE 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Ardından MKE Ankaragücü 4-0'lık skorla geçerek taraftarını sevindiren Malatya ekibi, geçen hafta ise evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Geride kalan 5 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Antalyaspor karşısında galibiyete ulaşarak üst sıralara çıkmayı planlıyor. - Kadroda 3 eksik var BtcTurk Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Gökhan Töre, Thievy Bifouma ve Artura Mina, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.