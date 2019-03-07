Sergen Hoca işi sıkı tutuyor

Akhisar yenilgisini unutan Aytemiz Alanyaspor, 10 Mart Pazar günü oynayacağı Erzurumspor maçına kilitlendi. Akhisar maçındaki isteksiz oyundan dolayı öğrencileri ile bir toplantı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın "Erzurumspor maçında gerçek Alanyaspor'u herkese gösterin. Bu maçta hata istemiyorum" diyerek oyuncularına uyarılarda bulundu

Sergen Hoca işi sıkı tutuyor
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SPOR Toto Süper Lig'de 10 Mart Pazar günü Erzurumspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Akhisar yenilgisini unutarak Erzurumspor maçına odaklanan turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanı çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla sürdüren futbolcular, çift kale taktik maçıyla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Welinton antrenmana katılmazken, bir süredir sakat olan Junior Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı. 

'GERÇEK OYUNUNUZU GÖSTERİN' 

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün yapılan antrenmandan önce oyuncularıyla bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu. Akhisarspor maçında yapılan hataların tekrarlanmamasını isteyen deneyimli teknik adam "O maç artık geride kaldı ve unuttuk. Şimdi önümüzde zorlu bir Erzurumspor maçı var. Rakibimiz ateş hattından çıkmak istiyor. Alanya'ya kazanmak için gelecekler. Sizlerden gerçek Alanyaspor'u Erzurumspor maçında göstermenizi istiyorum" diyerek oyuncularını motive etti. 
 

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