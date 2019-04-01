'Sergen Hoca ile kendimi buldum'

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak futbol oynayan Ozan Tufan, sosyal medya aracılığıyla kullancıların sorduğu soruları yanıtladı. Orta saha oyuncusu "Alanya'da kendimi buldum. Bir futbolcu maç oynadığı zaman iyi yerlere gelir. Sergen hoca ile birlikte kendimi bulduğumu düşünüyorum" derken, 'Kendine güveniyor musun?' şeklindeki soruya, "Kesinlikle evet. Artık kendime daha çok güveniyorum ve kendimi özgür hissediyorum" cevabını verdi. Avrupa'da oynamak istediği ligin İspanya La Liga olduğunu bildiren Ozan, dövmelerinin anlamının sorulması üzerine de "Kolumda annemin dövmesi var. Bir keresinde onu ağlatmıştım, onun için göz damlası var. Bir tane de kanat var. Hiçbir anlamı yok. Biri hırs, biri azim... Futbola yansıtamadığım şeyleri böyle yaptırdım" dedi.