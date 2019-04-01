'Sergen Hoca ile kendimi buldum'

Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Ozan Tufan, forma giydikçe özgüven kazandığını söyledi

'Sergen Hoca ile kendimi buldum'
banner404

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak futbol oynayan Ozan Tufan, sosyal medya aracılığıyla kullancıların sorduğu soruları yanıtladı. Orta saha oyuncusu "Alanya'da kendimi buldum. Bir futbolcu maç oynadığı zaman iyi yerlere gelir. Sergen hoca ile birlikte kendimi bulduğumu düşünüyorum" derken, 'Kendine güveniyor musun?' şeklindeki soruya, "Kesinlikle evet. Artık kendime daha çok güveniyorum ve kendimi özgür hissediyorum" cevabını verdi. Avrupa'da oynamak istediği ligin İspanya La Liga olduğunu bildiren Ozan, dövmelerinin anlamının sorulması üzerine de "Kolumda annemin dövmesi var. Bir keresinde onu ağlatmıştım, onun için göz damlası var. Bir tane de kanat var. Hiçbir anlamı yok. Biri hırs, biri azim... Futbola yansıtamadığım şeyleri böyle yaptırdım" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Anastasia Çetinkaya 4 partiyi geride bıraktı
Anastasia Çetinkaya 4 partiyi geride bıraktı
  1. Alanya

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472