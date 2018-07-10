Serena Williams yarı finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın favori isimlerinden ABD'li Serena Williams, yarı finale yükseldi

Serena Williams yarı finalde
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İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam  seansında, tek kadınlar çeyrek finalinde iki ana tablo karşılaması yapıldı.
 
İlk maçta Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 25 numaralı seribaşı  ABD'li Serena Williams, dünya sıralamasında 52'nci basamakta yer alan İtalyan  Camila Giorgi karşısında zorlanmasına rağmen galip gelmeyi başardı.
 
1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından 36 yaşındaki Williams,  rakibini 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale  yazdırdı.
 
Diğer karşılaşmada dünya 13 numarası Alman Julia Goerges, 20 numaralı  seribaşı Hollandalı Kiki Bertens'i 3-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yarı  finalde Serena Williams'ın rakibi oldu.
 
Turnuvaya yarın, tek erkeklerde 4 çeyrek final maçıyla devam edilecek.
 

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