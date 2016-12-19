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Serdar Aziz sezonu kapattı!

Ligin 15. haftasında dün deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçında sakatlanan Serdar Aziz’in, yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı öğrenildi

Serdar Aziz sezonu kapattı!

Ligin 15. haftasında dün deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçında sakatlanan Serdar Aziz’in, yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı öğrenildi

19 Aralık 2016 Pazartesi 13:32
Serdar Aziz sezonu kapattı!
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SPOR Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olan ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz şoku yaşanıyor. Zorlu Osmanlıspor karşılaşmasının 23. dakikasında Ndiaye ile girdiği bir pozisyon sonrası sakatlık yaşayan ve yerini Semih Kaya'ya bırakan deneyimli oyuncunun bugün MR'ı çekildi. Çekilen MR sonrası Serdar Aziz’in diz dönmesi sonucu arka çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Serdar AzizSpor Toto Süper LigOsmanlıspor
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