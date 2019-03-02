Serdar Aziz: "Fenerbahçe'nin çok daha iyi oynaması gerekiyor"

FENERBAHÇE formasıyla ilk golünü atan Serdar Aziz, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İşte Serdar Aziz'in maç sonu açıklamaları;

"Takım antrenmanlarından eksik kalmıştım. Aşağı yukarı 1 haftalık idmanla Kayseri maçına çıktım. Taraftarın karşısına ilk kez çıktım bugün. İlk günden beni bağırlarına bastılar, teşekkür ediyorum onlara. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bu golü de eşime armağan ediyorum. Onun bu süreçteki bana desteği çok önemliydi. Maç sonunda da formamı ona götürdüm."

"Fenerbahçe'nin çok daha iyi oynaması gerekiyor. Böyle büyük bir kulübün 10 kişi kalmış rakibe karşı daha iyi oynaması gerekiyor. 2. golü yemememiz gerekiyordu. Benim en iyi oyunum da bu değil, hepimiz daha iyi olmak için çok çalışıyoruz. Bu sene geç kaldık, umarım gelecek sene daha iyi olacağız."