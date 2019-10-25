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Serdar Akçer'e önemli görev

Alanya'nın yetiştirdiği önemli spor insanlarından olan deneyimli hakem Serdar Akçer'e FIFA tarafından önemli bir görev verildi

SPOR 25.10.2019, 21:47
Serdar Akçer'e önemli görev
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FIFA tarafından 5-9 Kasım tarihlerinde Dubai’de yapılacak kıtalararası kupaya hakem koordinatörü olarak atanan Serdar Akçer’e görevi tebliğ edildi. FIFA ayrıca, Serdar Akçer’i 2020-2021 Plaj Futbolu Oyun Kuralları Çalıştayı'na da davet etti.

#serdar akçer
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