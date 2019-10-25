Serdar Akçer'e önemli görev

FIFA tarafından 5-9 Kasım tarihlerinde Dubai’de yapılacak kıtalararası kupaya hakem koordinatörü olarak atanan Serdar Akçer’e görevi tebliğ edildi. FIFA ayrıca, Serdar Akçer’i 2020-2021 Plaj Futbolu Oyun Kuralları Çalıştayı'na da davet etti.