Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası sona erdi

2018 Serbest Dalış Açık Su Büyükler ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası İnce Boğaz mevkisinde yapıldı. Şampiyonada ilk gün paletsiz sabit ağırlık (CNF) branşı büyük kadınlarda ODTÜ Spor Kulübü'nden Şahika Ercümen 1.54 dakikada 42 metreye, genç kadınlarda Cemre Aslan 1.20 dakikada 30 metreye dalarak Türkiye şampiyonu oldu. Aynı dalda büyük erkeklerde Octopus Sualtı Sporları Kulübü'nden 1.21 dakikada 32 metreye dalan Kemal Çağlar Coşkun, genç erkeklerde Ahmet Barış Kahraman 1.20 dakikada 30 metreye dalarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.



İkinci gün yapılan sabit ağırlık monopalet (CWT) branşında büyük bayanlarda ODTÜ Spor Kulübü'nden Derya Can 2.15 dakikada 76 metreye dalarak, genç kadınlarda Ceyda Kunt 1.17 dakikada 30 metreye dalarak Türkiye şampiyonu oldu. Büyük erkekler kategorisinde Balıkesir Büyükşehir Spor Kulübü'nden Rüstem Derin 2.26 dakikada 71 metreye dalarak Türkiye şampiyonu oldu.



Üçüncü gün yapılan çift paletli sabit ağırlık (CW BF) kategorisinde büyük kadınlarda Derya Can 2.18 dakikada 62 metreye dalarak ikinci Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Genç kadınlarda 1.16 dakikada 30 metreye dalan Ceyda Kunt Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Bu branşta büyük erkeklerde 2.31 dakikada 66 metreye dalan Bodrum Su Sporları Kulübü'nden Mahmut Fatih Sevük, genç erkeklerde 1.20 dakikada 30 metreye dalan Ahmet Barış Kahraman Türkiye şampiyonu oldu.



Dördüncü gün yapılan ip destekli sabit ağırlık (FIM) branşında ODTÜ Spor Kulübü'nden Fatma Uruk 1.57 dakikada 53 metreye dalarak, genç kadınlarda 1.13 dakikada 30 metreye dalan Cemre Aslan Türkiye şampiyonu oldu. Bu branşta büyük erkeklerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Rüstem Derin 2.48 dakikada yaptığı 71 metrelik dalışla ikinci Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Genç erkeklerde ise 1.31 dakikada 30 metreye dalan Mustafa Baturalp Direk Türkiye şampiyonu oldu.



Bedensel engellilerde FIM branşında Mustafa Beyaz 1.28 dakikada 28 metreye dalarak Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada büyük kadınlarda Derya Can, büyük erkeklerde Rüstem Derin, genç kadınlarda Cemre Aslan, Ceyda Kunt, genç erkeklerde Ahmet Barış Kahraman ve Mustafa Baturalp iki branşta da ikişer Türkiye şampiyonluğuna imza attı.



Türkiye Şampiyonası sonra Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Öztürk ve yetkilerin katıldığı bir ödül töreni düzenlendi. Şampiyonada ilk üç dereceye girenlere madalyaları verildi. Törende bir konuşma yapan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Son derece güzel bir şampiyona oldu. Şampiyona sonucu Türkiye Sualtı Serbest Dalış Milli Takımı aday kadrosunu belirledik. Güçlü kadromuzu kampa alarak 29-30 Eylül'de Kaş'ta gerçekleştirilecek olan CMAS Uluslararası Kaş Başka Açık Deniz Yarışları ile 1-7 Ekim tarihleri arasındaki Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:23