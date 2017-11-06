Sepil'i yalnız bırakmadı

98 yaşında vefat eden Aliye Sepil'in cenaze törenine katılan başkan Çavuşoğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e başsağlığı dileyerek taziyelerini sundu. Sepil ise Çavuşoğlu'na cenaze törenine katıldığı için teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, cenaze töreninde Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile de sohbet etti.