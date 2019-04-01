'Şenol Hoca varsa hedefiniz bitmez'

AYTEMİZ Alanyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan ve 29 yaşında A Milli Takım'a seçilen Efecan Karaca, TFF'nin resmi yayın organı olan Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Futbol hayatını, yaşadığı şampiyonlukları ve A Milli Takıma yükseliş sürecini anlatan Efecan, samimi açıklamalarda bulundu. Galatasaray yıllarından bahseden deneyimli oyuncu, "Orada öncelikle iyi insan olmayı öğretiyorlar; iyi bir karakterinin olması, dürüstlük ve çalışkanlık... Nitekim geldiğim noktada bunların payı çok büyük. Orada her şey çok farklıydı. Şartlar da çok olumluydu. 13-14 yaşında halı gibi bir çim sahada idman yapıyorsunuz. Bu bir avantaj, kendinizi havaya sokuyorsunuz. Bir de o zamanlar büyük takımdaki oyuncular hayaliniz. Çim sahada idman yapıyorsunuz, Galatasaray forması bir hava katıyor tabii ki" dedi.

'İDOLÜM EMRE AĞABEYDİ'

Futbola ilk başladığı yıllarda idol olarak kendisine milli futbolcu Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını söyleyen Efecan Karaca, "Şimdi milli takım arkadaşım Emre Belözoğlu'nu kendime örnek alırdım. Çok hayal ettiğim bir şeydi Emre abiyle tanışmak, oynamak. Allah'ıma da binlerce şükürler olsun. Merhabamız vardı ama takım arkadaşı olmak, oturup sohbet etmek çok farklı. O da inanılmaz bir insan. Çok mütevazı. Bu kadar büyük futbolcu olup da bu kadar mütevazı olmak, ilk defa görüyorum! Emre abi ayrı bir kişilik diyebilirim. Çok şükür Allah da bana nasip etti, onunla takım arkadaşı olmayı, oynamayı. Bir de Okan Hoca, Okan Buruk. Onun da futbolunu çok beğeniyordum. Bir de boy olarak onların seviyesindeyim!" şeklinde konuştu.

'ÇOK ÇALIŞINCA OLUYOR'

Alanyaspor'la Süper Lig'de geç de olsa oynamayı nasıl başardığı sorulan Efecan, her şeyden önce sabretmenin gerektiğini ifade etti. Efecan, "Babam, ailem beni hep motive ediyordu. Bana hep, "Kendine güven, sen iyi bir futbolcusun. Yukarıdakiler kadar kendine güvenirsen sen de orada oynayabilirsin" derlerdi. Mehmet Hoca da "Kendine güven, sen yaparsın" diyordu. Demek ki özgüven ve tecrübeyle alakalı. Yaşanması gerekiyordu, yaşamışız. İnşallah genç oyuncular erken idrak eder. Gençlere birinci tavsiyem dürüstlük ve çok çalışmak. İkincisi de sabır. Oynamadığın zaman suçu hocada değil de kendinizde aramalısınız. Hoca sizi en fazla iki hafta oynatmayabilir. Üçüncü hafta oynatır, çok çalışıyorsanız, pes etmiyorsanız, sabır gösteriyorsanız başarırsınız. Süper Lig'e çıktığımızda 10 maç kadroya girememiştim. Sabrettim. Hep çalışıyordum. 10 maçtan sonra kadroya girdim" dedi.

A MİLLİ TAKIM MACERASI

Çocukluk hayali olan A Milli Takım forması için çok çalıştığını söyleyen başarılı futbolcu, "Safet Susic gelmişti devre arasında. Yardımcıları Elvir Baliç, Emrah Eren ve Fevzi Layiç'ti. Emrah Hoca bana diyordu ki, "Milli Takım'a gidersin, Böyle devam et." O zamanlar, "Nerede hocam, yaş 27-28, çok zor" diyordum. Sergen Yalçın geldikten sonra "Aynen devam et böyle, Milli Takım'a gidersin" diyordu. İkinci yarı başladığından beri hissediyordum aslında. Şenol Hoca'ya da çok teşekkür ederim, 29 yaşımda bana bu fırsatı verdiği için" dedi.

'BU TAKIM BUNU BAŞARIR'

A Milli Futbol Takımının Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi başaracağını söyleyen Efecan Karaca, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada herkes çok iyi, çok mütevazı. Çok hızlı oynanan bir oyun var. İdmanda bile öyleydi, tempoluydu. Ben ilk defa bu kadar tempolu idman gördüm diyebilirim. Hatta ilk 10 dakikada bocaladım. Ben şansımızın çok yüksek olduğunu görüyorum. Başınızda Şenol Hoca varsa hedefiniz hiçbir zaman bitmez. Hep hedefiniz yukarıda olur. Avrupa Futbol Şampiyonası'na mutlaka gitmemiz lazım. Bizim takım başarır. Çünkü çok yetenekli oyuncular var."

