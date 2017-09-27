Şenol Güneş’ten Werner ve taraftar sözleri

ŞAMPİYONLAR Ligi G Grubu’nde Leipzig’i taraftarının büyük desteğiyle kazanan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını kutladı. Maçın sonunda genç rakibe karşı yorulduklarını belirten Güneş, taraftarın çıktığı desibel seviyesine de değindi
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