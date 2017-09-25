Şenol Güneş’ten Ali Palabıyık’a küfür açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın yarın Leipzig ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında konuştu. Derbide tribüne gönderilmesine açıklık getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Daha önce pek çok olay oldu. Biz tepkimizi göstermedik. Ancak o pozisyonda Ali Palabıyık’a tepki gösterdim. Hakemin şahsına bir lafım olmadı. Döndükten sonra ise ne dediğimi bilmiyorum” dedi