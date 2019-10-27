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Şenol Güneş'in güldüren asansör anları! "Ayıp oldu..."

A Milli Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynanan "Fenerbahçe-Konyaspor" mücadelesini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde takip etti

SPOR 27.10.2019, 11:51 27.10.2019, 11:52
Şenol Güneş'in güldüren asansör anları!
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BİRÇOK Süper Lig maçında olduğu gibi, A Milli Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fenerbahçe-Konyaspor" maçını da yerinden takip etti.

Kadıköy'e en son Arnavutluk ile karşılaştığımız milli maçla çıkan Şenol Güneş, bordo-mavi kravat tercihiyle konuşulmuş ve “Fenerbahçe Stadı’na tüm taraftarın desteğini örnek göstermek lazım. Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı” açıklamasını yapmıştı.

Sessiz sedasız locaya çıkan Güneş, asansör sırası beklerken güldüren bir anı yaşadı...

Yaklaşık 5-10 dakika sıra bekleyen Şenol Güneş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir grupla asansör geldiğinde kalabalık halde içeri girince, kenarda bekleyen 3 kadın dışarıda kaldı.

Kadınlardan biri, "Ooo beyler, sırada biz vardık..." derken asansörün kapısı kapandı. Bu durum önce gülüşmelere sebep olsa da sonradan Şenol Güneş; "Kadınlara ayıp ettik, sırada onlar vardı. Ayıp oldu..." dedi.

Loca katında inen Güneş, sessiz sedasız bir şekilde, gözlerden uzak mücadeleyi tribünden takip etti.

#şenol güneş
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