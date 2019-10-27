Şenol Güneş'in güldüren asansör anları! "Ayıp oldu..."
A Milli Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynanan "Fenerbahçe-Konyaspor" mücadelesini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde takip etti
BİRÇOK Süper Lig maçında olduğu gibi, A Milli Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fenerbahçe-Konyaspor" maçını da yerinden takip etti.
Kadıköy'e en son Arnavutluk ile karşılaştığımız milli maçla çıkan Şenol Güneş, bordo-mavi kravat tercihiyle konuşulmuş ve “Fenerbahçe Stadı’na tüm taraftarın desteğini örnek göstermek lazım. Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı” açıklamasını yapmıştı.
Sessiz sedasız locaya çıkan Güneş, asansör sırası beklerken güldüren bir anı yaşadı...
Yaklaşık 5-10 dakika sıra bekleyen Şenol Güneş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir grupla asansör geldiğinde kalabalık halde içeri girince, kenarda bekleyen 3 kadın dışarıda kaldı.
Kadınlardan biri, "Ooo beyler, sırada biz vardık..." derken asansörün kapısı kapandı. Bu durum önce gülüşmelere sebep olsa da sonradan Şenol Güneş; "Kadınlara ayıp ettik, sırada onlar vardı. Ayıp oldu..." dedi.
Loca katında inen Güneş, sessiz sedasız bir şekilde, gözlerden uzak mücadeleyi tribünden takip etti.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:28
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Trabzonspor
|8
|15
|4. Sivasspor
|9
|15
|5. Başakşehir
|8
|14
|6. Malatyaspor
|8
|13
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|9
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|8
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Keçiörengücü
|9
|14
|9. İstanbulspor
|9
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Menemen Belediyespor
|9
|11
|12. Adana Demirspor
|8
|10
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Burnley
|10
|12
|12. Brighton
|10
|12
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Atletico Madrid
|10
|19
|3. Real Madrid
|9
|18
|4. Villarreal
|10
|17
|5. Granada
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Levante
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5