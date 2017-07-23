Şenol Güneş transfer istiyor

SİYAH-Beyazlılar’ı Spor Toto Süper Lig’de üst üste ikinci kez şampiyonlukla buluşturan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, transferlerin önceki dönemlerde olduğu gibi gecikmesi sebebiyle şikayetçi...

Bu konuda Başkan Fikret Orman’la görüşen başarılı çalıştırıcının, adaptasyon ve form tutma konularını gerekçe göstererek stoper ve forvet transferlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini istedi. Özellikle forvet transferinin kendileri için oldukça önemli olduğunu belirten Güneş’in, “Alacağımız yeni forvet, yeni sezondaki geleceğimizi belirleyecek. Bundan dolayı önceliğimiz golcü transferi olmalı” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Orman güvence verdi

Güneş’in talebine olumlu cevap veren Başkan Fikret Orman’ın ise, “Transferde oldukça titiz davranıyoruz. UEFA’yla yaptığımız Finansal Fair-Play anlaşmasını tehlikeye sokmayan ama aynı zamanda takımımıza maksimum yarar sağlayacak isimler üzerinde çalışıyoruz. Transferin bitimine uzun bir süre var. Önceki 2 sezonda da yaptığımız gibi eksikleri tamamlayacağız. Bu konuda bir şüpheniz olmasın” diyerek başarılı hocaya güvence verdiği öğrenildi.



Marbella’yı Güneş seçti

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonu Ağustos’un ikinci haftasında Antalyaspor’la açacak olan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş’in, sıcak iklim şartlarına şimdiden uyum sağlaması için kamp rotasını İspanya olarak belirlediği bildirildi. Yönetimin Slovenya veya Avusturya önerilerine olumsuz yanıt veren Güneş’in, Türkiye’ye dönüşü düşünerek havası ortalama 30 derece olan Marbella’yı tercih ettiği ifade edildi.

