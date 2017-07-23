Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Şenol Güneş transfer istiyor

Kartal’ın teknik patronu Güneş, İspanya’da gerçekleştirecekleri üçüncü kamp dönemi öncesinde Başkan Fikret Orman’la transfer zirvesi yaptı. Şampiyon hoca, stoper ve forvet takviyelerinin Marbella kampına yetiştirilmesini istedi

Şenol Güneş transfer istiyor

Kartal’ın teknik patronu Güneş, İspanya’da gerçekleştirecekleri üçüncü kamp dönemi öncesinde Başkan Fikret Orman’la transfer zirvesi yaptı. Şampiyon hoca, stoper ve forvet takviyelerinin Marbella kampına yetiştirilmesini istedi

23 Temmuz 2017 Pazar 17:39
Şenol Güneş transfer istiyor
banner404

SİYAH-Beyazlılar’ı Spor Toto Süper Lig’de üst üste ikinci kez şampiyonlukla buluşturan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, transferlerin önceki dönemlerde olduğu gibi gecikmesi sebebiyle şikayetçi...

Bu konuda Başkan Fikret Orman’la görüşen başarılı çalıştırıcının, adaptasyon ve form tutma konularını gerekçe göstererek stoper ve forvet transferlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini istedi. Özellikle forvet transferinin kendileri için oldukça önemli olduğunu belirten Güneş’in, “Alacağımız yeni forvet, yeni sezondaki geleceğimizi belirleyecek. Bundan dolayı önceliğimiz golcü transferi olmalı” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Orman güvence verdi

Güneş’in talebine olumlu cevap veren Başkan Fikret Orman’ın ise, “Transferde oldukça titiz davranıyoruz. UEFA’yla yaptığımız Finansal Fair-Play anlaşmasını tehlikeye sokmayan ama aynı zamanda takımımıza maksimum yarar sağlayacak isimler üzerinde çalışıyoruz. Transferin bitimine uzun bir süre var. Önceki 2 sezonda da yaptığımız gibi eksikleri tamamlayacağız. Bu konuda bir şüpheniz olmasın” diyerek başarılı hocaya güvence verdiği öğrenildi.
    
Marbella’yı Güneş seçti

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonu Ağustos’un ikinci haftasında Antalyaspor’la açacak olan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş’in, sıcak iklim şartlarına şimdiden uyum sağlaması için kamp rotasını İspanya olarak belirlediği bildirildi. Yönetimin Slovenya veya Avusturya önerilerine olumsuz yanıt veren Güneş’in, Türkiye’ye dönüşü düşünerek havası ortalama 30 derece olan Marbella’yı tercih ettiği ifade edildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 23.07.2017 17:47
Anahtar Kelimeler:
Kartalşenol GüneşİspanyaBaşkan Fikret Orman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim