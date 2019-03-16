Şenol Güneş'ten taraftara mesaj

"KAZANIRKEN iyi oynamayı da isterdim"

"Rakibin kanat toplarındaki zaaflarını biliyorduk. Ayrıca rakip sahada ayağa paslarla etkili olacağımızı düşünüyorduk. Pas alışverişimiz iyi olsa sızmaları yapabilirdik ama bunları yapamadık. Kanatları kullanmamız biraz zordu, özellikle sol kanatta Adriano'nun çıkmasıyla ne önde ne geride adamımız kalmadı. Biz sürekli stoperleri değiştiriyoruz. Onu değiştirdiğiniz zaman kenarlar da değişiyor. Dolayısıyla savunmada zaaflar olabilirdi, bunu bekliyorduk ama ne savunmada ne hücumda iyi değildik. Özellikle ilk yarıyı 0-0 bitirmemiz bizim için iyi oldu. İkinci yarı daha iyiydik ama yine de beklediğimiz oyun yoktu. Kısır bir maç oldu. Maçta birçok yorumcuyu ve bizi yanıltan değerler çıktı ortaya. Katkı yapacak olan oyuncularımızı kullanamadık çünkü iki değişikliği zorunluluktan yaptık. Oyuncu kaliteleri ve kazanmak önemliydi ama kazanırken iyi oynamayı da isterdim."

GÜNEŞ'TEN TARAFTARA MESAJ

"Geçen bir şarkı dinliyordum Sinan Akçıl'dan, 'Kalbini bana verdiğin için çok teşekkürler sevgilim' diye. Onu dinleyince hem taraftar hem kendim için düşündüm; ama benim kalbim temiz ve onlara olan sevgim devam ediyor."