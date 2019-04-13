Şenol Güneş'ten maç sonu tepki...

MAÇ sonu röportajıyla ilgili olarak sitemde bulunan Şenol Güneş, "Bizden değil yayıncı kuruluştan kaynaklı bir gecikme oldu. Hem çağrılmadım hem de şikayet ediliyorum. Ben de geç kalıyorum, geç gelmek zorunda kalıyorum, burada bir organizasyon bozukluğu var." sözleriyle tepki gösterdi.

Galibiyeti yorumlayan deneyimli hoca, "Kazanmak güzel bir şey, mutluyuz. Yorulduk, tüm oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarın büyük bir desteği vardı, yediğimiz gole rağmen coşkuyla desteklediler, onlara da teşekkür ediyorum. Oyun başında bireysel ve kopuk kopuk baskılarımız vardı, rakibin çıkmasına sebep olduk. Zaten top tekniği yüksek oyunculardan oluşan bir takımdı. Savunmada az gol yiyen bir takım oldukları kadar önde de yetenekli ayakları vardı. Bunlara önlem almamız gerekiyordu. İlk yarıda ilk 15 dakika dışında rakip bizden iyiydi. İkinci yarıda toparlandık ve daha fazla pozisyon bulduk, hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Fiziksel ve teknik taktik olarak olumlu işlerimiz vardı ama özellikle ilk yarıda 15-45. dakikalar arası sıkıntılarımız vardı. Rakip 10 kişiyken golü yedik. Emre dışarıdaydı, uzun topta duruş hatası sonrası 5'e 3'ken gol yedik. Golcü bir takımız ama çok da gol yiyoruz. Golcülüğümüzün karşılığını bulması için daha az yememiz, rakibe az pozisyon vermemiz lazım. Karius'un özellikle ilk yarıdaki kurtarışları çok önemliydi. İkinci yarıda da çok iyiydi, dikkatliydi. Uzun boylu olmamızı özellikle duran toplarda iyi değerlendirdik, önemli bir silahtı bizim için. Daha fazla pozisyonda uzun boyumuzu kullanabilirdik. Karius'tan başlayarak son giren oyuncuya kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün gördük ki yaşla ilgili de bir problem yok, özellikle Atiba'yı bir kenara koyuyorum. Sahanın en iyilerinden biriydi." ifadelerini kullandı.