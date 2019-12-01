banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Şenol Güneş'ten kura yorumu

A Milli Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 A Grubu’nda mücadele edecekler A Grubu'nu değerlendirdi. Oynayacakları oyunla ses getirmek istediklerini vurgulayan Güneş, ''Oynayacağımız oyunla ses getirmek, turnuvaya renk getirmek istiyoruz. İnşallah gruptan çıkarak güzel günler görürüz. Hedefimiz budur.'' dedi.

SPOR 01.12.2019, 00:22 01.12.2019, 00:27
Şenol Güneş'ten kura yorumu
banner404

ROMANYA'NIN başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, grubu değerlendirdi. Burada Türkiye’yi temsil ettikleri için gururlu olduklarını ifade eden Güneş, “Futbol ailesi olarak buradayız. Kura çekiminde birlikte olmak, ülkemizi temsil etmek gurur verici. Aynı şekilde Avrupa'nın iyi takımları, gruplarında başarılı olan takımlar burada. İnşallah EURO 2020'de açılış maçı ile başlayacak maçlarımızı, güzel futbol ile süsleyip turnuvada önce gruptan çıkmayı düşünüyoruz. Tabii daha öncesinde genç bir takımımız var, bu takımın tecrübe kazanmasını istiyoruz. Daha önce grubunda hiçbir puan kaybı olmayan rakibimiz İtalya ile açılış maçını oynayacağız. Açılış maçları genellikle sürpriz oluyor, herkesin beklediğinin dışında İtalya'ya bir sürpriz yapabilirsek, hem oyun hem de sonuç olarak güzel bir başlangıç olur. Bu da bize moral ve güven verir” diye konuştu.

“BU TURNUVADA GÖZYAŞI, EMEK, YETENEK VE KARAKTER VAR”

Azerbaycan’a seyahat edecekleri için mutlu olduğunu vurgulayan Güneş, “Turnuvanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi seyahatlerin olması. Ancak Azerbaycan'ın olmasına çok sevindim ve mutlu oldum. Yönetim de, başkan da mutlu oldu. Sadece Roma'dan oraya gitme bakımından bir sıkıntı olabilir. O da birinci maç sonrası. İki ve üçüncü maçı orada oynayacağımız için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yalnız ilk maçı oynadıktan sonra, ikinci rakibimize karşı maçı aştığımızda zannediyorum yolumuz daha da açılır. Şu aşamada konuşacağımız şey kendimizi bir an evvel bu turnuvaya hazırlamak. Bu turnuvada gözyaşları, emek, yetenek, karakter var. O mutluluğu paylaşmak var, o güzellikleri yakalamak için çok büyük emek vermek, akıl koymak gerekiyor. Bugünden itibaren ona hazırlanacağız. Oyuncularımızın bireysel beklentilerine cevap vermek için onlarla birebir görüşüp o turnuvaya hazır olmaları gerekiyor. Kendi yeteneklerine biraz daha ivme kazandırarak kendilerini hazırlamasını bekliyorum. Çünkü o turnuvalarda olmak kolay bir iş değil. Her oyuncunun hayalidir. Yakalanan bu hayali birlikte hayata geçirip, inşallah güzellikler sunarız. Hem kendi ülkemizi gururlandırırız, hem de dünya arenasında ses getirip futbolumuzu gösteririz” şeklinde konuştu.

“BAŞKA TAKIMIN GELMESİNİ İSTERDİM”

Kura çekimi sonrasında oluşan grubu da değerlendiren Şenol Güneş, “10 maçı kazanan bir İtalya, bizi tanıyan Petkovic ve Mancini var. Türkiye'de çalışan antrenörler. Ryan Giggs de Galler'de iyi işlere imza atıyor. Başka bir takımın gelmesini isterdim, çünkü ters gelen takımlar. Tabii kalite olarak daha üstün olsak da sürpriz yapabiliyor. Biz sürprizi rakiplere yapmak istiyoruz. Onların bize sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz. Bu turnuvada her rakiple oynayabileceğimizi düşünüyorum. Ben mesela Almanya, Fransa, Portekiz grubunda da olmak isterdim. Çünkü en güçlü takımlarla oynayıp, kendi oyunumuzu görmek ve göstermek için önemli olacaktır ama İtalya da öyle bir takım. İsviçre de her iki yöne gidebilen bir takım. Bütün bunlarda bir tecrübe yaşayacağız. Umutluyuz, beklentimiz önce güzel futbol, fair-play içinde tanıtım, taraftarımızın ülkemizi temsil etmesi, ardından da oyuncularımızın oynadıkları oyun ve saha içi davranışlarıyla iyi futbol oynuyor diye gösterebilmesini sağlamak. Bunları yaptığımızda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

“KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ”

İtalya ve Türkiye’nin gruplarda çok az gol yediğinin hatırlatılması üzerine ise deneyimli teknik adam, “En az gol yiyen takımları maçı. Herhalde bu sefer gollü olacak. İki takım da gol yememeyi bildiğine göre bu sefer nasıl atacağını düşünecektir. İtalya, savunma anlayışıyla iyi olan bir takım, Türkiye'de hocaları gönderiyoruz ama giden hocalar hep takımlarında başarılı oluyor. Daha önce Del Bosque'de de oldu. Daha önce grupta aldığımız sonuçlara bakmadan, geçmişte ne yaptığımızdan çok, yapılanları nasıl yaptığımız ve oyun felsefemizi geliştirip sahaya çıkacağız. Rakibimiz İtalya da olsa Galler de olsa hepsine karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız, her oyun kendi içinde başka argümanlar istiyor, onu da yapmaya çalışacağız. Rakip güçlü-zayıf diye bakmayacağız. Şu anda 20 takım belli, Avrupa'nın en iyi takımları olarak buraya geldiler. Başarıları çok büyük olan Ukrayna, Polonya gruplarda oldu. Sıkıntısı olan takımlar var. Aynı grupta yer alan ve daha önce Avrupa Şampiyonu olan Almanya, Fransa, Portekiz gibi takımların grup maçlarının ardından dışarıda kalacağını düşünürsek, orada bir sıkıntı var. Ben orada Portekiz'in yerine kendimizi görüp bir de İzlanda’nın gelmesini isterdim. Daha güçlü bir takım olarak yeniden gücümüzü görürüz diye düşünmüştüm ama zor bir gruptu. Ona göre daha iyi bir gruptayız ama grubun iyiliğinden çok bizim güçlü ve iyi olmamız gerekiyor. O zaman netice alırız” ifadelerini kullandı.

Güneş son olarak kimseden çekinmediklerini ifade ederek, “Rakiplerin hiçbirinden çekinmiyoruz. İtalya'ya da İsviçre'ye de Galler'e de ters gelebiliriz. Kendi oyunumuz ile kazanmak için oynayacağız. Fransa'ya iki maçta da kaybetmedik. Onun için güçlü ve zayıf yerine rakibi tanımak ve ona göre oynamak çok önemlidir” açıklamasında bulundu.

#EURO 2020 #türkiye #güneş #şenol
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 01 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:44
Öğle 12:51
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Alanyaspor 13 22
3. Trabzonspor 12 22
4. Fenerbahçe 13 22
5. Başakşehir 12 22
6. Beşiktaş 12 21
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 13 17
10. Çaykur Rizespor 13 17
11. Gaziantep FK 12 16
12. Gençlerbirliği 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 12 21
5. Akhisar Bld.Spor 12 21
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 12 20
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. İstanbulspor 13 15
12. Altay 12 15
13. Giresunspor 12 13
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 14 40
2. Man City 14 29
3. Leicester City 13 29
4. Chelsea 14 26
5. Tottenham 14 20
6. Wolverhampton 13 19
7. Sheffield United 13 18
8. Burnley 14 18
9. Arsenal 13 18
10. Crystal Palace 14 18
11. M. United 13 17
12. Bournemouth 14 16
13. West Ham 14 16
14. Newcastle 14 16
15. Brighton 14 15
16. Aston Villa 13 14
17. Everton 13 14
18. Southampton 14 12
19. Norwich City 13 10
20. Watford 14 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 31
2. Barcelona 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Real Sociedad 15 26
5. Atletico Madrid 14 25
6. Athletic Bilbao 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 14 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545