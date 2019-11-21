Şenol Güneş'ten Arda Turan itirafı: Hep birlikte yok ettik

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomik Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, Milli Takım'ın son durumu, 2022 Dünya Kupası ve Arda Turan hakkında konuştu. İşte Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar: "A Milli Takım'ın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Sayın Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Belki etmeyenler vardır. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar! Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır."

"ARDA'YI HEP BİRLİKTE YOK ETTİK"

Milli Takım ile Dünya Kupası'na katılım hakkında konuşan Güneş, "Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Bir zamanlar dünya markası Arda Turan önemli bir oyuncu. Arda'yı hep birlikte yok ettik. 10-15 yılda ürettiğimizi 1-2 yılda tükettik. Ürettiğimizi tüketmeyelim. Her düştüğümüzde tekrar büyüme bilgisi beni bugünlere getirdi" ifadelerini kullandı.