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Şenol Güneş'ten Arda Turan'a mesaj!

2-0'lık Andorra maçından sonra konuşan A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan herkese milli takımın kapısının açık olduğunu söyledi. Tecrübeli hocanın bu sözleri, Arda Turan'a mesaj olarak algılandı.

SPOR 18.11.2019, 10:24
Şenol Güneş'ten Arda Turan'a mesaj!
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Andorra'yı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından ay-yıldızlıların teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Kendi insanımıza imkan verdiğimizde, sabırlı olduğumuzda, çalıştığımızda başarılı olabiliriz. Daha önce de böyle yeteneği olan isimler geldi, önemli olan bunların sürdürebilir olması. Daha başka oyuncular da gelebilir, yarınların ne olacağını bilemiyoruz. Şu anda memnunuz. Oyuncuların hepsi iyi niyetli, takım olgusu içinde gerekeni yapıyorlar. Merih'in sıkıntısı oynayamaması, Ozan iki haftadır oynuyor, Kaan oynuyor. Oynayamayan oyuncuların sayısı yeterli değil ama inşallah onlar da olacak. Bugün Kaan'ı görmek istedik, o bölgede bir sıkıntı olursa bir alternatif olsun. Gönül ister ki oynayan oyunculara yenileri daha fazla katkı sağlasın. Bu maç farklı bir maçtı. Oyuncuların bireysel ve takım üstünlüğü sürprize izin vermedi. Daha farklı bir sonuç, bizim için sürpriz olurdu. İlk başlarda biraz bocalar gibi olduk ama ardından sahayı iyi kullandık, oyuna hakim olduk ve golleri bulduk. Ardından biraz durduk ve oyunu kontrol ettik. İlk yarı da gereksiz top kayıpları yaptık ama daha sonra toparladık. Maçın büyük bölümünde oyuna hakimdik. Takım ve oyuncu kalitemiz bize maçı kazandırdı. Salı günü burada ümit milli maçı var. Dört tane Ümit Milli Takım'dan oyuncu aldık. Mert Çetin, Berkay ve Ahmed Kutucu da ilk defa milli oldular. Memnunuz" şeklinde konuştu.

"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

A Milli Takım'ın kapısının herkese açık olduğunu sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Ben her şeyi açık açık konuşuyorum, gizli bir şeyimiz yok çünkü ülke bizi kutsal bir göreve hizmet etmek için getirdi. 23 kişilik bir kadromuz olacak, katılabilecek arkadaşlar olacaktır. Şampiyonaya en iyi kadromuzla gitmek istiyoruz. Bu çocuklar 2-3 turnuva geçirebilirler. rekabet kaliteyi, başarıyı getirir. Burada bu oyuncu, şu oyuncu diye değil, takıma göre oyuncularımızın randımanına bakacağız. Takımı büyüten her oyuncu başımızın üstünde yeridir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yenisi ve eskisi herkese kapımız açıktır. Başarı ve sonuç bekleniyor, bunu yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Hedeflerinin 2022 Dünya Kupası olduğunun da altını çizen Şenol Güneş, "Hayalimiz, hedefimiz özellikle bu sene için 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaktı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayabileceğimiz en iyi oyunu ve performansı fair-play içinde göstermek istiyoruz. Şampiyonadaki performansımız ve grupta alacağımız sonuçlarla Dünya Kupası için de tecrübe edineceğiz. Bu grubun Dünya Kupası'nda da olmasını bekliyorum. Asıl hedeflediğimiz yer orası" dedi.

#şenol güneş #Arda Turan #ANDORRA
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