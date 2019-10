Şenol Güneş: Suriye’deki boşlukta herkes cirit atıyor

AVRUPA Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcu İrfan Can Kahveci, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç saatinde yağış beklenmesinin oyunlarını etkilemeyeceğini ifade eden Güneş, “Hava oyunumuzu etkilemez. Futbolcular hava koşullarına hazırlıklı olmalı. Zor maç olacak. Zeminden çok rakibimizin gücü önemli” ifadelerini kullandı.

Dev maç öncesinde iki takım taraftarlarının da dostane bir şekilde maçı izlemesini istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Güzel bir ambiyans bekliyorum. Ben Türk taraftarlara sesleniyorum, müsabakaya gelenler keyif almaya ve maçı izlemeye gelsinler. Rakip bizden üstün olursa onları da alkışlasınlar. Hiçbir olumsuzluk olsun istemiyorum. Futbol, güzelliklerin olduğu herkesin bir araya geldiği bir oyundur. Ben Fransız taraftarların da, Türk taraftarların da dostane bir şekilde maç izlemelerini istiyorum. Sonuçta kazanabilir ya da kaybedebiliriz. Beraberlik de bizim için iyi bir sonuç. Tribünde de saha içinde de iyi bir ortam olsun istiyorum” şeklinde konuştu.

“FRANSA’DA EKSİK DİYE BİR ŞEY KABUL ETMİYORUM”

Fransa’da sakatlığı bulunan oyuncuların onların oyunlarını etkilemeyeceğini düşündüğünü açıklayan Güneş, “Fransa uzun yıllar savunma yönüyle ön plana çıkıyordu ama son zamanlarda hücum alanında da çok gelişti. Griezmann ve Giroud takım oyununu iyi oynayan oyuncular. Uluslararası tecrübeleri var. Pogba’nın olmaması onlar için önem arz etmeyebilir önemli oyuncu ama bir çok alternatifleri var. Ben Fransa’da eksik diye bir şey kabul etmiyorum. Her oyuncusu, üst düzey kulüpte oynuyor. Biz de böyle olmak istiyoruz. Kendi futbolumuzu göstermek istiyoruz. Biz daha gerideyiz ama üst düzey bir futbol oynamak için yarın sahada olacağız” diye konuştu.

“MİLLİ MAÇ TAKVİMİ DÜZENLENMELİ”

Dört günde iki maç oynamanın zor bir durum olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, “Deschamps’ın övgülerine teşekkür ediyorum. 4 günde iki maç oynamak bence de kolay değil. En azından bir gün daha koyulması gerekiyor. İki güçlü rakiple oynadığınızda maçı kaybetme ve sakatlık riskleri var. Cuma günü maç oynadık, Cumartesi yenileme idmanı yaptık ve Pazar günü seyahat gerçekleştirdik. Milli takım maçları sıkışık oluyor ve düzenlenmesi gerektiğine katılıyorum” açıklamasında bulundu.

“ŞİDDETİ HİÇ KİMSE İSTEMEZ”

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek olduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Bir ülkenin dışına çıkmak başka bir ülkenin isteyeceği bir iş değil. Türkiye yıllardır terörle uğraştığı için teröristlerin ülkesine sızması dolayısıyla müdahale ediyor. Hiçbir insan ölmesin. Terörü bütün ülkelerin kınaması gerekiyor ama her ülke terörü istediği gibi kullanıyor. Suriye’deki boşlukta herkes cirit atıyor. Türkiye sınırlarını korumak istiyor. Biz derdimizi anlatamadık. Ölümü, şiddeti hiç kimse istemez. Futbolun önüne geçmesini istemiyoruz. Böyle bir durumda oraya giden bütün askerlerimizin yanındayız. Fransa’da da böyle bir olay olsaydı karşısında olurduk” dedi.

“EMRE’NİN OLMAMASI KAYIP”

Maçta forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu’nun takım için kayıp olacağını vurgulayan Güneş, “Emre, güçlü bir karakter, lider bir oyuncu. Olmaması tabii ki kayıp. Cengiz, Hasan Ali, Dorukhan yok, olmayabilir. Sahaya çıkan oyuncular da güçlü oyuncular. Eksikleri söylemeyi doğru bulmuyorum, bunları mazeret olarak kullanmak doğru değil. Dostane, keyif veren bir maç olsun” ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ: FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ

Yarın oynayacakları Fransa mücadelesinin grubun finali niteliğinde olduğunu söyleyen İrfan Can Kahveci, “Final niteliğinde bir karşılaşma. Her maçımızı kazanmak için çıkıyoruz. Türkiye’de galip gelmiştik ve iyi bir ekip olduğumuzu gösterdik. Yarın da karşılaşmaya kazanmak için çıkacağız” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’na sonuna kadar destek olduklarını vurgulayan Kahveci, “Biz bir savaşta değiliz. Terör olan bölgeyi temizlemek için oradayız. Ülkemizi destekliyoruz bu konuda ve inşallah askerlerimiz sağ salim dönecekler” ifadelerini kullandı.