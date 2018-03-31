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Şenol Güneş: Şampiyonluk için bir hesap yapmadım

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Siyah Beyazlılar Talisca'nın tek golüyle 1-0 yendi

Şenol Güneş: Şampiyonluk için bir hesap yapmadım

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Siyah Beyazlılar Talisca'nın tek golüyle 1-0 yendi

31 Mart 2018 Cumartesi 22:17
Şenol Güneş: Şampiyonluk için bir hesap yapmadım
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Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"Çok koşan, oyun disiplini olan bir takıma karşı oynadık. Oyun başından beri düşüncemiz oynatmadan hücum etmekti. 5-6 pozisyonu değerlendirsek, 1-0 değil, 2-0 da öne geçebilirdik."

"2. yarıda rakip oyuna dahil olduğu için değişiklikler yapmamız lazımdı. Takımın fizik olarak düşüşü rakibi oyuna ortak etti. Onun dışında kazanmayı hak ettik ama 2. yarıda daha etkili pozisyonlar üretebilirdik."

"Şampiyonluk için bir hesap yapmadım, bugünkü maça bakıyorum ben.''

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