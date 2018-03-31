Şenol Güneş: Şampiyonluk için bir hesap yapmadım



Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"Çok koşan, oyun disiplini olan bir takıma karşı oynadık. Oyun başından beri düşüncemiz oynatmadan hücum etmekti. 5-6 pozisyonu değerlendirsek, 1-0 değil, 2-0 da öne geçebilirdik."

"2. yarıda rakip oyuna dahil olduğu için değişiklikler yapmamız lazımdı. Takımın fizik olarak düşüşü rakibi oyuna ortak etti. Onun dışında kazanmayı hak ettik ama 2. yarıda daha etkili pozisyonlar üretebilirdik."

"Şampiyonluk için bir hesap yapmadım, bugünkü maça bakıyorum ben.''