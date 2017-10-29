Şenol Güneş: 'Oyunun geneline hakimdik' 

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor karşısında kazanmayı isteyen arzulu bir Beşiktaş olduğunu belirterek, "Oyunun baştan sonuna üstündük, geç de olsa golü bulduk, 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, karşılaşmanın bekledikleri gibi olduğunu belirterek, rakibin hücum özellikleri olan iyi oyuncularının olduğunu söyledi. Rakibin kapanıp iyi çıkmaya çalıştığını dile getiren Güneş, oyuna iyi başladıklarını iyi pasla erken gol bulduklarını kaydetti. Golden sonra hem geriye dönük hem de oyunu rolantiye almaları nedeniyle golü yediklerini ifade eden Şenol Güneş, "Golden sonra biraz dağıldık ama toparladık. Oyunun tamamına baktığımız zaman daha üstündük ve kazanma arzumuz vardı. Golü de geç bulduk, 3 puan aldık mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.