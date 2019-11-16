Şenol Güneş: Korkağım zaten, korkarak buraya geldim!
Andorra Türkiye maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "İzlanda maçında çekiniyordum, yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağım zaten, korkarak buraya geldim. Korkmadan gidenleri de görüyoruz" dedi.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda son maç olan Andorra deplasmanı öncesi basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, “Daha önce gruplarda hep sonuncu olan Andorra, bu sefer sonunculuktan kurtulmak için olağanüstü çalışıyor. Kendi sahamızda da onlara karşı zor kazandık. Sadece bize değil, birçok takıma zorluk çıkaran, ciddiye alınacak bir rakip. Burak Yılmaz belki gol atmadı ama en iyi maçlarından birini oynadı fizik gücü yüksek olan İzlanda karşısında. Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz” dedi.
Genel bir değerlendirmede bulunan deneyimli hoca, “Beşiktaş’tayken, Riva’ya giderken ajan gibi takip eden arkadaşlar vardı. Gitmedim ama, sanki gizli bir iş yapıyormuşum gibiydi. Seferberlik verdiler, onları konuşuruz. Isırgan otu yakar ama orada gül de vardır. İntikam, öteki gözle bakmak, kötüleştirmek, bunlar bize yakışan şeyler değil. Biraz daha futbol aklını, bilim aklını, insani yanlarımızı öne çıkarırsak, ki var bizde, daha iyi durumda oluruz” ifadelerini kullandı.
‘Yazabilirsiniz, korkuyordum!’
İzlanda maçı hakkındaki eleştiriler üzerine de konuşan Güneş, “İzlanda maçında çekiniyordum, yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağım zaten, korkarak buraya geldim. Korkmadan gidenleri de görüyoruz. Rahatsız olan arkadaşlar var, belki de üzülenler var gol olmadı diye. Kazanmayı istiyordum ama kazanamazsam kaybetmek benim için çok kötüydü. Şimdi geldik, burada daha rahatız” diye konuştu.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6