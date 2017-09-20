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Şenol Güneş, Konyaspor maçındaki futboldan memnun kaldı ve...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor galibiyetinin ardından soyunma odasında oyunculara teşekkür konuşması yaptı

Şenol Güneş, Konyaspor maçındaki futboldan memnun kaldı ve...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor galibiyetinin ardından soyunma odasında oyunculara teşekkür konuşması yaptı

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:16
Şenol Güneş, Konyaspor maçındaki futboldan memnun kaldı ve...
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EN flaş galibiyetlerden sonra bile “Daha iyi oynamalıyız” diyen, futbolcularını sürekli daha fazlası için zorlayan, ciddi tavrıyla tanınan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Konyaspor maçı sonrası ise hem basın önünde hem de soyunma odasında memnuniyetini dile getirdi.

Güneş'in, Porto deplasmanında alınan çarpıcı galibiyet sonrası Konyaspor engelinin de istekli ve üstün futbolla geçilmesi nedeniyle çok mutlu olduğu ve bu sevincini, oyuncularına teşekkür ederek gösterdiği bildirildi.

’40 YILLIK BEŞİKTAŞLI GİBİ’

Soyunma odasındaki maç sonu toplantısında kurt teknik adam, “Her maçta çok iyi futbol oynamasak bile kendimize yakışanı yapıp ‘büyük oynuyor' ve kazanmayı biliyoruz” dedi.

Güneş, “Yardımlaşma üst düzeyde. Yeni arkadaşlarla birlikte herkes 40 yıllık Beşiktaşlı gibi elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Bu bizi daha farklı, iyi yerlere getirecektir. Maç seçmeden, oyunun gereklerini yerine getirerek, istikrarlı kazanarak ilerlemek çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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