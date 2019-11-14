Şenol Güneş kariyerinde bir ilki yaşadı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan İzlanda maçında kariyerinde bir ilki yaşadı.



Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 56 dakikasında sinirlerine hakim olamayan deneyimli teknik adam, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.



67 yaşındaki çalıştırıcı, böylece kariyerinde ilk kez teknik direktör olarak sarı kart görmüş oldu.



Şenol Güneş, Anthony Taylor'ın gösterdiği sarı kartın ardından yalnızca gülümsedi.

