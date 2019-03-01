Şenol Güneş'in yerine Sergen Yalçın

AYTEMİZ Alanyaspor'a geldikten sonra harikalar yaratan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın adı, bir dönem efsanesi olduğu Beşiktaş ile tekrar anılmaya başladı. Deneyimli teknik adamın ısrarla 'Beşiktaş ile görüşmedim' demesine rağmen, ulusal basın Sergen Yalçın'ın sezon sonunda Alanyaspor'dan ayrılarak Beşiktaş'a imza atacağını iddia ediyor. Siyah beyazlı takıma 2015 yılında gelen ve üst üste 2 şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde tekrarlanması zor bir başarıya imza atan Şenol Güneş ise Milli Takım'la 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar Kara Kartal'ı çalıştırmaya devam edecek olan Güneş'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.

SERGEN'E SICAK BAKILIYOR

Beşiktaş'la efsaneleşen ve siyah beyazlı taraftarın gönlünde ayrı bir yeri bulunan ve şu an temsilcimiz Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın ismi de kulislerde konuşulmaya başlandı. Gaziantepspor, Sivaspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Alanyaspor'u çalıştırarak teknik direktörlük tecrübesini geliştiren Sergen'in Beşiktaş'ın içinden gelmesinden dolayı da takımın başına getirilmesine sıcak bakılıyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'la olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması da Beşiktaş'ın elini kuvvetlendirirken, deneyimli teknik adamın Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde görevi seve seve kabul edeceği konuşuluyor.

