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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Şenol Güneş'in yaptığı fedakarlık, taraftarı mest etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 40 dereceye yakın ateşine rağmen Gençlerbirliği maçına çıktı

Şenol Güneş'in yaptığı fedakarlık, taraftarı mest etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 40 dereceye yakın ateşine rağmen Gençlerbirliği maçına çıktı

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:19
Şenol Güneş'in yaptığı fedakarlık, taraftarı mest etti
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BEŞİKTAŞ'IN Gençlerbirliği ile oynadığı maçta teknik direktör  Şenol Güneş'in durgun tavrı gözlerden kaçmamıştı. Her karşılaşmada saha kenarındaki hareketliliği ile dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcının yorgun hali siyah-beyazlı yöneticilerde de merak uyandırmıştı. Bunun sebebi ortaya çıktı.

40 DERECEYE YAKIN ATEŞİ VARDI

Şenol hoca karşılaşmanın olduğu gün ciddi şekilde hastaydı. Doktorların uyarılarına karşın hastaneye gitmek istemedi. Hasta olduğunun duyulmasını da istemeyen Güneş, 39.5 derece ateşi olmasına rağmen büyük bir fedakârlık örneği gösterip takımının başında sahaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Spor KulübüGençlerbirliğişenol GüneşBeşiktaş
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