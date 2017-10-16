Şenol Güneş'in yaptığı fedakarlık, taraftarı mest etti

BEŞİKTAŞ'IN Gençlerbirliği ile oynadığı maçta teknik direktör Şenol Güneş'in durgun tavrı gözlerden kaçmamıştı. Her karşılaşmada saha kenarındaki hareketliliği ile dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcının yorgun hali siyah-beyazlı yöneticilerde de merak uyandırmıştı. Bunun sebebi ortaya çıktı.
40 DERECEYE YAKIN ATEŞİ VARDI
Şenol hoca karşılaşmanın olduğu gün ciddi şekilde hastaydı. Doktorların uyarılarına karşın hastaneye gitmek istemedi. Hasta olduğunun duyulmasını da istemeyen Güneş, 39.5 derece ateşi olmasına rağmen büyük bir fedakârlık örneği gösterip takımının başında sahaya çıktı.
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