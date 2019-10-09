banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Şenol Güneş'in prensine sürpriz transfer teklifi!

Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı listesine aldı. Milli futbolcu için 3 milyon euroluk teklif yapılacak. Karaman özellikle A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

SPOR 09.10.2019, 16:38
Şenol Güneş'in prensine sürpriz transfer teklifi!
banner404

DEVRE arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Kenan Karaman da girdi. Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

HEDEF KENAN KARAMAN

Hücum hattını devre arasında güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bir diğer hedefinde de Kenan Karaman var. Bundesliga'da Düsseldorf forması giyen, ancak bu sezon 7 lig maçında sadece 350 dakika şans bulabilen ve 1 gol 1 asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği hücum oyuncuları arasında.

3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Genellikle sol kanatta görev yapan, ancak ileri uçta ve sağ kanatta da forma giyebilen Kenan için, Düsseldorf'la da önümüzdeki günlerde temas kurulacak. Galatasaray, milli futbolcunun bonservisine 3 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

#şenol güneş #transfer #Galatasaray
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:34
Güneş 06:53
Öğle 12:50
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545